Принц Гарри планирует визит в Великобританию, несмотря на возражения Меган Маркл

Принц Гарри хочет вернуться в Великобританию, но Меган Маркл против

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2020 году принц Гарри, младший сын короля Великобритании Карла III, переехал в США с супругой Меган Маркл и двумя детьми. Этот шаг последовал за публикацией его скандальных мемуаров и ухудшением отношений с королевской семьей. Недавно принц Гарри выразил желание вернуться в Великобританию на неопределенный срок, чтобы восстановить отношения с родственниками и навестить больного отца, а также Кейт Миддлтон.

Фото: openverse.org by Northern Ireland Office, CC BY 2.0

Однако планы Гарри не совпадают с намерениями Меган Маркл. По информации источников, Меган слишком занята работой и опасается публичных нападок. Хотя она поддерживает решение Гарри поехать в Великобританию, сама она не намерена присоединяться к нему в поездке.