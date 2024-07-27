Принц Гарри планирует визит в Великобританию, несмотря на возражения Меган Маркл

В 2020 году принц Гарри, младший сын короля Великобритании Карла III, переехал в США с супругой Меган Маркл и двумя детьми. Этот шаг последовал за публикацией его скандальных мемуаров и ухудшением отношений с королевской семьей. Недавно принц Гарри выразил желание вернуться в Великобританию на неопределенный срок, чтобы восстановить отношения с родственниками и навестить больного отца, а также Кейт Миддлтон.
Однако планы Гарри не совпадают с намерениями Меган Маркл. По информации источников, Меган слишком занята работой и опасается публичных нападок. Хотя она поддерживает решение Гарри поехать в Великобританию, сама она не намерена присоединяться к нему в поездке.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.