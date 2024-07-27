Открытие Олимпиады-2024: Леди Гага в классическом кабаре

Леди Гага открыла Олимпиаду-2024 в стиле "Мулен Руж"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица Леди Гага выступила на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, добавив незабываемый шарм и блеск к этому грандиозному событию. В своем номере, выполненном в стиле классического кабаре "Мулен Руж", она поразила публику своей артистичностью и вокальными данными.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Леди Гаги @ladygaga

Леди Гага исполнила знаменитую композицию Mon truc en plumes, очаровав зрителей своим мощным голосом и выразительностью. Помимо вокала, она также продемонстрировала свое мастерство игры на рояле, что добавило её выступлению еще больше изысканности и глубины. Выступление Леди Гаги стало ярким моментом церемонии, оставив зрителей в восторге и создав незабываемую атмосферу.