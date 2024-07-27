Анастасия Решетова на фоне развода Алсу пожаловалась на оскорбительные сообщения

Модель Анастасия Решетова в личном блоге заявила, что столкнулась с кибербуллингом. Возможно, это случилось на фоне развода певицы Алсу, в котором её обвиняют.
Анастасия Решетова привела данные статистики, согласно которым 58 процентов россиян сталкиваются с интернет-травлей.
"Я уже много лет пользуюсь соцсетью с большим количеством подписчиков. Поэтому, с такими проявлениями кибербуллинга как оскорбительные комментарии, публикации и сообщения я хорошо знакома", — написала модель.
Подписчики молодой мамы отметили, что, если она действительно встречалась с женатым Яном Абрамовым и увела Тимати у беременной Алёны Шишковой, то хейт в её сторону вполне закономерен.
Ранее Татьяна Бакальчук появилась на светском мероприятии после заявления о разводе.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.