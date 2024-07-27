Чёрное платье, минимум макияжа: основательница Wildberries вышла в свет на фоне новостей о разводе

Татьяна Бакальчук в чёрном платье впервые вышла в свет после новостей о разводе

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Основательница одного из крупнейших в России маркетплейсов Wildberries и самая богатая женщина страны Татьяна Бакальчук вышла в свет после новостей о разводе с супругом, с которым прожила двадцать с лишним лет.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, PDM

Бакальчук выбрала для похода на вечеринку в ресторане Savoy скромное чёрное платье в пол без рукавов и почти незаметные украшения.

Отвечать на какие-либо вопросы о расставании с супругом и ситуации вокруг маркетплейса Татьяна не захотела. Поклонники женщины отметили лишь то, что выглядит она отлично, и поинтересовались, где она брала такое платье.

При этом, раньше за Бакальчук не замечалось желание посещать светские мероприятия — она крайне редко выходила в свет и почти не давала интервью.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова крестили дочь.