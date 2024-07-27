Чёрное платье, минимум макияжа: основательница Wildberries вышла в свет на фоне новостей о разводе

Основательница одного из крупнейших в России маркетплейсов Wildberries и самая богатая женщина страны Татьяна Бакальчук вышла в свет после новостей о разводе с супругом, с которым прожила двадцать с лишним лет.
Бакальчук выбрала для похода на вечеринку в ресторане Savoy скромное чёрное платье в пол без рукавов и почти незаметные украшения.
Отвечать на какие-либо вопросы о расставании с супругом и ситуации вокруг маркетплейса Татьяна не захотела. Поклонники женщины отметили лишь то, что выглядит она отлично, и поинтересовались, где она брала такое платье.
При этом, раньше за Бакальчук не замечалось желание посещать светские мероприятия — она крайне редко выходила в свет и почти не давала интервью.
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