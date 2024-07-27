Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как научиться чувствовать колёса автомобиля
Обвиняемая в разводе Алсу модель Анастасия Решетова пожаловалась на хейт
Петербургские власти выделят 20 млн. рублей на страховку пожарных
Компоненты в косметике, которых следует избегать для здоровой кожи
Самара: 5 мест, которые стоит увидеть каждому туристу в этом городе
Советы, как правильно готовить суп-пюре
Татьяна Бакальчук в чёрном платье впервые вышла в свет после новостей о разводе
Тревожность и депрессия повышают риск тромбоза
Chrome готов бороться со скрытыми угрозами
78-летний Петросян и его молодая жена тайно крестили дочь, которую скрывали полгода

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова крестили дочь Матильду

0:59
Шоу-бизнес

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном блоге рассказала о крещении дочери Матильды.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова крестили дочь Матильду
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм, PDM

Она опубликовала несколько кадров из церкви — на одном из них она сидит в белоснежном платье и платке, а на коленях держит малышку. Рядом с мамой и сестрой стоит четырёхлетний сын Ваган.

"Одной православной христианкой в мире стало больше", — подписала кадры Татьяна.

Поклонники поздравили семью и пожелали им здоровья. Однако не все до сих пор верят в то, что Брухунова самостоятельно выносила и родила девочку — она не была замечена беременной в своём блоге, хотя активно его ведёт.

Татьяна Брухунова в ответ на критику заявляет, что не обязана предоставлять какие-либо доказательства совершенно незнакомым людям.

Ранее Виктория Боня рассказала о неподобающем поведении Ирины Салтыковой на шоу "Злые языки".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Экономист прогнозирует возможное усиление рубля
Создана мембрана для эффективной фильтрации углекислого газа
Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде
Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве
Почему сливы гниют прямо на дереве и как с этим справиться?
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Эксперты не ожидают снижения цен на жильё из-за повышения ключевой ставки ЦБ
Клава Кока рассказала об отношениях с бойфрендом
Эксперты рассказали, почему мёд не всегда лучше сахара
Как найти идеальную гостиницу для отдыха в Сочи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников