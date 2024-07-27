78-летний Петросян и его молодая жена тайно крестили дочь, которую скрывали полгода

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова крестили дочь Матильду

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном блоге рассказала о крещении дочери Матильды.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм, PDM

Она опубликовала несколько кадров из церкви — на одном из них она сидит в белоснежном платье и платке, а на коленях держит малышку. Рядом с мамой и сестрой стоит четырёхлетний сын Ваган.

"Одной православной христианкой в мире стало больше", — подписала кадры Татьяна.

Поклонники поздравили семью и пожелали им здоровья. Однако не все до сих пор верят в то, что Брухунова самостоятельно выносила и родила девочку — она не была замечена беременной в своём блоге, хотя активно его ведёт.

Татьяна Брухунова в ответ на критику заявляет, что не обязана предоставлять какие-либо доказательства совершенно незнакомым людям.

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