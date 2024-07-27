Нарколог дал важный совет Глюкозе после скандального выступления в Красноярске

Нарколог призвал Глюкозу не перекладывать ответственность

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прошло несколько дней после скандального концерта Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, в Красноярске, но обсуждения вокруг выступления не утихают.

Фото: Вконтакте by Глюкоза, PDM

Спустя почти двое суток Глюкоза объяснила свое поведение личными проблемами, заявив, что недавно потеряла свою бабушку, которая ее вырастила. Она также рассказала о панических атаках и приеме лекарств, включая антидепрессанты и снотворное, что, по ее словам, вызвало неадекватное поведение на сцене.

Публичные персоны, включая Ксению Собчак, выразили поддержку певице, указывая на сложные обстоятельства в ее жизни, в том числе на давление со стороны бывшего продюсера Максима Фадеева.

Однако некоторые эксперты поставили под сомнение объяснения Натальи. Врач-нарколог Василий Шуров категорически отверг версию о влиянии антидепрессантов на поведение Глюкозы, отметив, что такие препараты не могут вызывать подобные изменения в сознании и поведении, сообщает "Комсомольская Правда".

Шуров призвал певицу взять ответственность за сорванное выступление на себя и не обвинять медикаменты.