Деми Мур не отходит от больного Брюса Уиллиса: трогательная история верной дружбы

21 ноября 1987 года Брюс Уиллис и Деми Мур произнесли традиционную свадебную клятву, обещая быть вместе в болезни и здравии. Хотя их брак продлился 13 лет, они сохранили крепкую дружбу после развода.
Впоследствии Деми Мур стала важной поддержкой для Брюса, когда ему поставили диагноз лобно-височная деменция. Эта болезнь характеризуется слабоумием, утратой памяти, трудностями с речью и двигательной активностью. Брюса Уиллиса поддерживают его нынешняя жена Эмма Хеминг, старшие дочери и Деми Мур, которая старается проводить с ним все свободное время.
"Деми поклялась всегда оставаться рядом с ним. Ее сердце болит, пока он борется с этой ужасной болезнью. Деми знает, что время уходит", — передаёт слова источника Woman.ru.
Сейчас Уиллис иногда не узнает близких и имеет проблемы с координацией и памятью. Сценарист и режиссер Гленн Гордон Карон, который регулярно навещает актера, отмечает, что, несмотря на все трудности, Брюс остается самим собой.
О болезни актера стало известно в 2022 году, когда он прекратил сниматься в кино, хотя до последнего старался заработать деньги для своей семьи.
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