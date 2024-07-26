Деми Мур не отходит от больного Брюса Уиллиса: трогательная история верной дружбы

Деми Мур поддерживает Брюса Уиллиса в борьбе с деменцией

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

21 ноября 1987 года Брюс Уиллис и Деми Мур произнесли традиционную свадебную клятву, обещая быть вместе в болезни и здравии. Хотя их брак продлился 13 лет, они сохранили крепкую дружбу после развода.

Фото: Openverse by Alan Light, CC BY 2.0

Впоследствии Деми Мур стала важной поддержкой для Брюса, когда ему поставили диагноз лобно-височная деменция. Эта болезнь характеризуется слабоумием, утратой памяти, трудностями с речью и двигательной активностью. Брюса Уиллиса поддерживают его нынешняя жена Эмма Хеминг, старшие дочери и Деми Мур, которая старается проводить с ним все свободное время.

"Деми поклялась всегда оставаться рядом с ним. Ее сердце болит, пока он борется с этой ужасной болезнью. Деми знает, что время уходит", — передаёт слова источника Woman.ru.

Сейчас Уиллис иногда не узнает близких и имеет проблемы с координацией и памятью. Сценарист и режиссер Гленн Гордон Карон, который регулярно навещает актера, отмечает, что, несмотря на все трудности, Брюс остается самим собой.

О болезни актера стало известно в 2022 году, когда он прекратил сниматься в кино, хотя до последнего старался заработать деньги для своей семьи.