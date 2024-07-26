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Кристина Асмус раскрыла настоящую причину ретуширования фото в социальных сетях

Кристина Асмус открыто рассказала о ретушировании фото

0:52
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус призналась, что раньше ретушировала свои фотографии из-за негативных комментариев экс-возлюбленного о ее внешности.

Кристина Асмус открыто рассказала о ретушировании фото
Фото: Telegram-канал by Кристина Асмус, PDM

Она стремилась к идеальному образу, но постепенно начала делиться честными фото, показывая себя без макияжа и в разных жизненных ситуациях. Переломный момент произошел после замечания режиссера, что ее образ в соцсетях не соответствует реальности.

Асмус объяснила, что изменения вызваны возрастом, любовью и выходом из токсичных отношений. Сейчас она старается избегать негативных ситуаций и осознанно относится к своим эмоциям, позволяя себе быть настоящей.

Артистка также рассказала о домашнем насилии, которое испытывала в студенческие годы, и о ментальных издевательствах со стороны Гарика Харламова после развода.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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