Кристина Асмус раскрыла настоящую причину ретуширования фото в социальных сетях

Кристина Асмус открыто рассказала о ретушировании фото

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус призналась, что раньше ретушировала свои фотографии из-за негативных комментариев экс-возлюбленного о ее внешности.

Фото: Telegram-канал by Кристина Асмус, PDM

Она стремилась к идеальному образу, но постепенно начала делиться честными фото, показывая себя без макияжа и в разных жизненных ситуациях. Переломный момент произошел после замечания режиссера, что ее образ в соцсетях не соответствует реальности.

Асмус объяснила, что изменения вызваны возрастом, любовью и выходом из токсичных отношений. Сейчас она старается избегать негативных ситуаций и осознанно относится к своим эмоциям, позволяя себе быть настоящей.

Артистка также рассказала о домашнем насилии, которое испытывала в студенческие годы, и о ментальных издевательствах со стороны Гарика Харламова после развода.