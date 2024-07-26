Кристина Асмус раскрыла настоящую причину ретуширования фото в социальных сетях

Актриса Кристина Асмус призналась, что раньше ретушировала свои фотографии из-за негативных комментариев экс-возлюбленного о ее внешности.
Она стремилась к идеальному образу, но постепенно начала делиться честными фото, показывая себя без макияжа и в разных жизненных ситуациях. Переломный момент произошел после замечания режиссера, что ее образ в соцсетях не соответствует реальности.
Асмус объяснила, что изменения вызваны возрастом, любовью и выходом из токсичных отношений. Сейчас она старается избегать негативных ситуаций и осознанно относится к своим эмоциям, позволяя себе быть настоящей.
Артистка также рассказала о домашнем насилии, которое испытывала в студенческие годы, и о ментальных издевательствах со стороны Гарика Харламова после развода.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.