Сестра Ольги Бузовой раскрыла планы на новый шикарный особняк в Подмосковье

Анна Бузова купила участок в Подмосковье для строительства дома

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Бузова, сестра известной телезвезды Ольги Бузовой, продолжает расширять свою недвижимость.

Фото: Openverse by Marius0909, CC BY-SA 4.0

После приобретения второй квартиры в Турции, которая сейчас находится на стадии строительства, Анна вместе с женихом Константином Штрыкиным купили участок в Подмосковье.

Пара планирует построить дом в поселке с богатой инфраструктурой, которая включает зоны барбекю, пирсы, лодочную станцию и детские площадки. Анна восхищается природой и чистым воздухом Подмосковья. На данный момент они выбирают проект дома и рассматривают несколько вариантов.

Анна также поделилась, что изначальный план на дом площадью 150 квадратных метров может измениться из-за размеров участка.