Сестра Ольги Бузовой раскрыла планы на новый шикарный особняк в Подмосковье

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Анна Бузова купила участок в Подмосковье для строительства дома

0:46
Шоу-бизнес

Анна Бузова, сестра известной телезвезды Ольги Бузовой, продолжает расширять свою недвижимость.

Анна Бузова купила участок в Подмосковье для строительства дома
Фото: Openverse by Marius0909, CC BY-SA 4.0

После приобретения второй квартиры в Турции, которая сейчас находится на стадии строительства, Анна вместе с женихом Константином Штрыкиным купили участок в Подмосковье.

Пара планирует построить дом в поселке с богатой инфраструктурой, которая включает зоны барбекю, пирсы, лодочную станцию и детские площадки. Анна восхищается природой и чистым воздухом Подмосковья. На данный момент они выбирают проект дома и рассматривают несколько вариантов.

Анна также поделилась, что изначальный план на дом площадью 150 квадратных метров может измениться из-за размеров участка.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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