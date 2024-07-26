Сестра Ольги Бузовой раскрыла планы на новый шикарный особняк в Подмосковье

Анна Бузова, сестра известной телезвезды Ольги Бузовой, продолжает расширять свою недвижимость.
После приобретения второй квартиры в Турции, которая сейчас находится на стадии строительства, Анна вместе с женихом Константином Штрыкиным купили участок в Подмосковье.
Пара планирует построить дом в поселке с богатой инфраструктурой, которая включает зоны барбекю, пирсы, лодочную станцию и детские площадки. Анна восхищается природой и чистым воздухом Подмосковья. На данный момент они выбирают проект дома и рассматривают несколько вариантов.
Анна также поделилась, что изначальный план на дом площадью 150 квадратных метров может измениться из-за размеров участка.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.