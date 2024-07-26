"Команда из 40 человек четыре часа её ждала": Виктория Боня рассказала о вызывающем поведении Ирины Салтыковой

Виктория Боня рассказала о вызывающем поведении Ирины Салтыковой на шоу

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня в личном блоге рассказала, что гостья передачи "Злые языки" на Rutube Ирина Салтыкова вела себя вызывающе.

Фото: rutube.ru by канал Злые языки, PDM

По её словам, это был самый сложный участник проекта за всё время его существования. Она отметила, что певица согласилась принять участие исключительно из-за денег.

В день снимаются сразу два выпуска, и Салтыкова должна была появиться в кадре днём, однако пришла лишь к шести часам вечера. На протяжении четырёх часов, сидя в гримёрке, она вычитывала договор с Rutube и вносила правки.

Боня сначала пыталась ей объяснить, что пора начинать, а когда уже гостья вошла в кадр, то у неё постоянно стал звонить телефон.

"У нее всё время звонил телефон, она сидела, курила. Она потратила наше время личное на то, чтобы показать нам, что она соображает, что она такая грамотная, а мы все неграмотные инфузории туфельки рядом с ней, которые подносят ей какой-то договор подписывать неправильный и так далее. Команда 40 человек четыре часа ждала Ирину, и с таким неуважением она", — высказалась модель.

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