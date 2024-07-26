47-летний Бурунов появился на фестивале в компании 36-летней предпринимательницы

Актёр Сергей Бурунов появился на музыкальном фестивале Dream Fest в Баку в компании предпринимательницы Екатерины Леви. Снимок появился в журнале Woman.ru.
Никаких подробностей об отношениях артиста с бизнесвумен не приводится. При этом их уже не раз видели вместе на светских мероприятиях.
36-летнюю Екатерину Леви в Сети сравнивают с моделью Анастасией Решетовой, отмечая их внешнюю похожесть.
В личном блоге 47-летний Сергей Бурунов поделился кадрами с мероприятия и написал, что находился на празднике музыки в прекрасном настроении. Он поблагодарил организатора, певца Эмина Агаларова за приглашение.
Ранее Глюкоза вышла к журналистам после скандала.
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