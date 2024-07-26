47-летний Бурунов появился на фестивале в компании 36-летней предпринимательницы

Сергей Бурунов появился на музыкальном фестивале в компании Екатерины Леви

Актёр Сергей Бурунов появился на музыкальном фестивале Dream Fest в Баку в компании предпринимательницы Екатерины Леви. Снимок появился в журнале Woman.ru.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder, PDM

Никаких подробностей об отношениях артиста с бизнесвумен не приводится. При этом их уже не раз видели вместе на светских мероприятиях.

36-летнюю Екатерину Леви в Сети сравнивают с моделью Анастасией Решетовой, отмечая их внешнюю похожесть.

В личном блоге 47-летний Сергей Бурунов поделился кадрами с мероприятия и написал, что находился на празднике музыки в прекрасном настроении. Он поблагодарил организатора, певца Эмина Агаларова за приглашение.

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