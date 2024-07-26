Певица Глюкоза вышла к журналистам после скандала в Красноярске

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) вышла к журналистам в Баку, где присутствует на музыкальном фестивале Dream Fest, однако её побоялись спросить про скандал в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал "НеМалахов".
На появившихся в Сети кадрах артистка запечатлена в хорошем расположении духа. Она поблагодарила за тёплый приём в столице Азербайджана.
Наталья Чистякова-Ионова оскандалилась во время выступления на концерте ко Дню металлурга в Красноярске. Зрители отметили, что певица не попадала в ноты и постоянно трогала себя за причинные места.
Артистка позднее заявила, что так на неё повлияли антидепрессанты и снотворное, выписанные на фоне стресса.
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