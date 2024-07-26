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"Спасибо за всё!": рэпер L'One рассказал об исполнении большой мечты

Рэпер L’One подарил родителям квартиру в Москве

0:54
Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, в личном блоге рассказал, что подарил родителям квартиру в Москве.

Рэпер L’One подарил родителям квартиру в Москве
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

Артист отметил, что исполнил свою большую мечту, так как из-за работы не мог часто видеться с родителями.

"Я очень люблю своих родителей… Из-за своего плотного графика мы очень редко виделись. У меня появилась возможность купить квартиру своим родителям. Мам, пап… Я хочу сказать вам "спасибо" за всё ваше воспитание, за всё, что вы мне дали", — отметил музыкант.

В завершение Леван Горозия заявил, что уже совсем скоро привезёт родителям внуков.

Леван Горозия является многодетным отцом, вместе с супругой Анной он воспитывает сына Михаила, дочерей Софико и Тамару.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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