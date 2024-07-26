"Спасибо за всё!": рэпер L'One рассказал об исполнении большой мечты

Рэп-исполнитель Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, в личном блоге рассказал, что подарил родителям квартиру в Москве.
Артист отметил, что исполнил свою большую мечту, так как из-за работы не мог часто видеться с родителями.
"Я очень люблю своих родителей… Из-за своего плотного графика мы очень редко виделись. У меня появилась возможность купить квартиру своим родителям. Мам, пап… Я хочу сказать вам "спасибо" за всё ваше воспитание, за всё, что вы мне дали", — отметил музыкант.
В завершение Леван Горозия заявил, что уже совсем скоро привезёт родителям внуков.
Леван Горозия является многодетным отцом, вместе с супругой Анной он воспитывает сына Михаила, дочерей Софико и Тамару.
Ранее Алиса Вокс рассказала об укусе клеща.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.