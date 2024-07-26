"Я боюсь": бывшую солистку "Ленинграда" Вокс, страдающую от аутоиммунного заболевания, укусил клещ

Бывшая солистка группы "Ленинград", певица Алиса Вокс в беседе с "КП" рассказала, что была вынуждена обратиться к врачам и отменить концерт после укуса клеща.
Она отметила, что увидела клеща, когда почувствовала боль под коленом. Вместе с мужем артистка поехала в травмпункт, помимо этого она решила проверить его в лаборатории Роспотребнадзора.
"Сейчас мне нужно дождаться результатов исследования, это 40 часов. Сказать, что я боюсь — не сказать ничего. Никогда так не переживала за здоровье клеща, как сейчас", — объяснила Вокс.
Алиса заявила, что чувствует себя хорошо, но принимает антибиотики, так как делать прививки ей нельзя из-за аутоиммунного заболевания.
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