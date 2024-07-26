Погребняк победила аэрофобию и заявила о бесполезности психологов

Блогерша Мария Погребняк в соцсетях рассказала, что смогла победить аэрофобию без обращения к специалистам.
Так, она отметила, что не видит смысла тратить деньги на психологов или шаманов, так как каждый может взять свои мысли под контроль.
"Нельзя контролировать штурвал самолёта или погодные условия, но я могу контролировать свои мысли и эмоции. Теперь, когда сажусь в самолет, то читаю молитву, расслабляюсь, включаю телевизор и наслаждаюсь полётом. Не хочу причинять боль своим детям и близким, наблюдающим, как я борюсь, страдаю и становлюсь беспомощной", — отметила Погребняк.
Мария пояснила, что старается абстрагироваться от происходящего и давать волю только позитивным мыслям.
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