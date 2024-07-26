Погребняк победила аэрофобию и заявила о бесполезности психологов

Блогерша Мария Погребняк смогла справиться с аэрофобией без психологов

Блогерша Мария Погребняк в соцсетях рассказала, что смогла победить аэрофобию без обращения к специалистам.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марии Погребняк в Инстаграм, PDM

Так, она отметила, что не видит смысла тратить деньги на психологов или шаманов, так как каждый может взять свои мысли под контроль.

"Нельзя контролировать штурвал самолёта или погодные условия, но я могу контролировать свои мысли и эмоции. Теперь, когда сажусь в самолет, то читаю молитву, расслабляюсь, включаю телевизор и наслаждаюсь полётом. Не хочу причинять боль своим детям и близким, наблюдающим, как я борюсь, страдаю и становлюсь беспомощной", — отметила Погребняк.

Мария пояснила, что старается абстрагироваться от происходящего и давать волю только позитивным мыслям.

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