Уехавший из России историк моды Александр Васильев поделился печальной статистикой свадеб в стране

Историк моды Александр Васильев заявил, что в России стало "напряжно" с женихами

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Историк моды, бывший ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев заявил, что в настоящее время в России стало "напряжно" с женихами. На его слова обратили внимание авторы Telegram-канала "Хуже и не скажешь".

Фото: youtube.com by канал Монреаль LIVE, PDM

Он пояснил, что во времена его работы у передачи "Модный приговор" был уклон в сторону программы "Давай поженимся!?".

"А сейчас с женихами напряжно. Женихи либо выехали, либо полегли. Перспектива на свадьбу в процентном отношении очень сильно уменьшилась в стране", — сказал он.

В заключение он отметил, что сам сможет вернуться в Россию только после окончания СВО, "примерно лет через 10".

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