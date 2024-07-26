Уехавший из России историк моды Александр Васильев поделился печальной статистикой свадеб в стране

Историк моды, бывший ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев заявил, что в настоящее время в России стало "напряжно" с женихами. На его слова обратили внимание авторы Telegram-канала "Хуже и не скажешь".
Он пояснил, что во времена его работы у передачи "Модный приговор" был уклон в сторону программы "Давай поженимся!?".
"А сейчас с женихами напряжно. Женихи либо выехали, либо полегли. Перспектива на свадьбу в процентном отношении очень сильно уменьшилась в стране", — сказал он.
В заключение он отметил, что сам сможет вернуться в Россию только после окончания СВО, "примерно лет через 10".
Ранее Сергей Глушко вспомнил о нападении девушки.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.