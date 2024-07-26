Муж Наташи Королёвой подвергся нападению девушки из-за модельной фигуры

Муж Наташи Королёвой вспомнил о набросившейся девушке из-за модельной фигуры

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Танцор Сергей Глушко в программе "Вкусно с Анфисой Чеховой" рассказал, что однажды в школьные годы на него набросилась девушка из-за модельной фигуры.

Фото: youtube.com by канал Новости. Здесь и сейчас, PDM

По его словам, ещё в юности он увидел красивый мужской силуэт и захотел выглядеть подобным образом. Сергей Глушко стал активно заниматься спортом и смог добиться модельной фигуры.

Муж Наташи Королёвой признался, что на одной из школьных дискотек на него набрасывается девушка, которая ему нравилась, тащит в класс и начинает целовать.

"Я был настолько удивлён, что в какой-то момент оторвал её от себя и спросил, что случилось. Она сказала: "Как я могу пройти мимо чувака с такой фигурой!", — рассказал Сергей.

В разговоре с Анфисой Чеховой Глушко рассказал и о том, как однажды прошёл по подиуму с Линдой Евангелистой.

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