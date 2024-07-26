Звёздный адвокат раскрыл будущее детей Алсу и Яна Абрамова после развода

Адвокат Жорин рассказал о будущем детей Алсу и Яна Абрамова после развода

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.RU заявил, что суд будет учитывать желание детей певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова по поводу их местожительства.

Фото: youtube.com by канал Комсомольская Правда, PDM

Он отметил, что мнение ребёнка учитывается, если он уже старше 10 лет. При этом он уверен, что ни одна сторона не будет препятствовать общению детей с любым из родителей.

"Когда детям больше 10 лет, их мнение также учитывается и в вопросах определения места жительства, и порядка общения. Поэтому я думаю, что проблем с общением не будет. Ни со стороны суда, ни со стороны кого-то из родителей, — рассказал специалист.

Сергей Жорин напомнил, что Яна Абрамова не лишали родительских прав и не ограничивали, поэтому суд не может ему запретить видеться с наследниками.

Ранее сестра певицы Нюши высказалась об отношениях с сестрой.