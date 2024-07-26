Родная сестра певицы Нюши заговорила об испорченных отношениях с артисткой

Сестра певицы Нюши опровергла слухи о конфликте с артисткой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина опровергла слухи о ссоре с родной сестрой, певицей Анной Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша.

Фото: youtube.com by канал Папарацци ТВ, PDM

В разговоре с "МК" она отметила, что не следит за событиями в шоу-бизнесе.

"У меня с сестрой прекрасные отношения всегда были и, надеюсь, будут дальше. Мы друг друга всегда поддерживаем", — сказала Мария.

Она не захотела что-либо говорить о личной жизни сестры, но отметила, что каждая женщина заслуживает любящего мужчину рядом. Помимо этого, она пояснила, что "мужчина должен быть мужчиной".

Известно, что певица Нюша после развода с супругом Игорем Сивовым вернулась в Москву и продолжила концертную деятельность.

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