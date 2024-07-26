Родная сестра певицы Нюши заговорила об испорченных отношениях с артисткой

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина опровергла слухи о ссоре с родной сестрой, певицей Анной Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша.
В разговоре с "МК" она отметила, что не следит за событиями в шоу-бизнесе.
"У меня с сестрой прекрасные отношения всегда были и, надеюсь, будут дальше. Мы друг друга всегда поддерживаем", — сказала Мария.
Она не захотела что-либо говорить о личной жизни сестры, но отметила, что каждая женщина заслуживает любящего мужчину рядом. Помимо этого, она пояснила, что "мужчина должен быть мужчиной".
Известно, что певица Нюша после развода с супругом Игорем Сивовым вернулась в Москву и продолжила концертную деятельность.
Ранее Отар Кушанашвили раскрыл последствия химиотерапии.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.