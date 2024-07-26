Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Жорин рассказал о будущем детей Алсу и Яна Абрамова после развода
Вирусы гепатита B и C редко передаются половым путём, заявила профессор Шархун
Михаил Тройник признался, что не ожидал экранизации романа "Библиотекарь"
Уровень мирового океана поднимется на 1 метр и затопит города
Крапива — очень хорошая и натуральная подкормка для моркови
Сестра певицы Нюши опровергла слухи о конфликте с артисткой
Советы по применению сывороток для оптимального ухода за кожей
Профсоюз актеров объявил забастовку из-за искусственного интелекта
Собчак рассказала о переписке с женщиной, назвавшейся женой Павла Дурова
Лечащийся от рака Отар Кушанашвили раскрыл последствия химиотерапии

Отар Кушанашвили заявил об отсутствии рвоты и головокружения после химиотерапии

0:56
Шоу-бизнес

Шоумен Отар Кушанашвили в личном блоге рассказал, что не испытывает после химиотерапии привычных признаков ухудшения состояния — тошноты, головокружения и других.

Отар Кушанашвили заявил об отсутствии рвоты и головокружения после химиотерапии
Фото: youtube.com by канал Saberov Ruslan, PDM

По его словам, это только начало курса, однако он считает своё самочувствие удивительным.

"У меня никакого головокружения нет, никакой тошноты, рвотных позывов у меня нет, никаких минорных позывов. Есть только злость, так как всё это затягивается, а мне нужно снимать "Каково?!", потому что долги наши множатся", — признался Кушанашвили.

Он отметил, что ему тяжело представить себя неработающим и только лечащимся.

Однако один побочный эффект у Кушанашвили после химиотерапии всё-таки проявился — "лютая бессонница".

Ранее Ксения Собчак рассказала о переписке с женщиной, якобы родившей детей от Павла Дурова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
Последние материалы
Михаил Тройник признался, что не ожидал экранизации романа "Библиотекарь"
Уровень мирового океана поднимется на 1 метр и затопит города
Крапива — очень хорошая и натуральная подкормка для моркови
Сестра певицы Нюши опровергла слухи о конфликте с артисткой
Советы по применению сывороток для оптимального ухода за кожей
Отар Кушанашвили заявил об отсутствии рвоты и головокружения после химиотерапии
Профсоюз актеров объявил забастовку из-за искусственного интелекта
Собчак рассказала о переписке с женщиной, назвавшейся женой Павла Дурова
Как понять, кого из членов семьи собака считает хозяином
Политолог Дарья Митина о выборах во Франции: "Победитель не получает ничего"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников