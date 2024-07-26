Лечащийся от рака Отар Кушанашвили раскрыл последствия химиотерапии

Шоумен Отар Кушанашвили в личном блоге рассказал, что не испытывает после химиотерапии привычных признаков ухудшения состояния — тошноты, головокружения и других.
По его словам, это только начало курса, однако он считает своё самочувствие удивительным.
"У меня никакого головокружения нет, никакой тошноты, рвотных позывов у меня нет, никаких минорных позывов. Есть только злость, так как всё это затягивается, а мне нужно снимать "Каково?!", потому что долги наши множатся", — признался Кушанашвили.
Он отметил, что ему тяжело представить себя неработающим и только лечащимся.
Однако один побочный эффект у Кушанашвили после химиотерапии всё-таки проявился — "лютая бессонница".
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