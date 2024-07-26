"Копнула глубже": Собчак поделилась сомнениями по поводу женщины, заявившей о детях от Павла Дурова

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в личном Telegram-канале призналась, что Ирина Болгар, якобы родившая от Павла Дурова троих детей, сама вышла с ней на связь.
Собчак пояснила, что женщина отказалась от видеосвязи, используя исключительно переписку в мессенджере. По её словам, Болгар подтвердила родство детей с основателем Telegram и заявила, что Лея, Даниэль и Давид учатся в Швейцарии, а не в Дубае.
На вопрос о том, как отреагировал Павел Дуров на выход супруги в медиапространство, она заявила, что он промолчал.
"Но первое, что бросилось в глаза в переписке с Ириной, так это отказ от общения по видеосвязи. Копнула глубже, и оказалось, что аккаунт создан в июне 2024 года с местоположением Италии", — поделилась Собчак.
Журналистка призналась, что её насторожила активность женщины в соцсетях в последние дни, к тому же она считает, что вместо реальных фото там размещаются скриншоты.
Ранее актриса Ольга Дибцева рассказала, почему набрала 30 кг во время беременности.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.