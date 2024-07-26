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"Копнула глубже": Собчак поделилась сомнениями по поводу женщины, заявившей о детях от Павла Дурова

Собчак рассказала о переписке с женщиной, назвавшейся женой Павла Дурова

Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в личном Telegram-канале призналась, что Ирина Болгар, якобы родившая от Павла Дурова троих детей, сама вышла с ней на связь.

Собчак рассказала о переписке с женщиной, назвавшейся женой Павла Дурова
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, PDM

Собчак пояснила, что женщина отказалась от видеосвязи, используя исключительно переписку в мессенджере. По её словам, Болгар подтвердила родство детей с основателем Telegram и заявила, что Лея, Даниэль и Давид учатся в Швейцарии, а не в Дубае.

На вопрос о том, как отреагировал Павел Дуров на выход супруги в медиапространство, она заявила, что он промолчал.

"Но первое, что бросилось в глаза в переписке с Ириной, так это отказ от общения по видеосвязи. Копнула глубже, и оказалось, что аккаунт создан в июне 2024 года с местоположением Италии", — поделилась Собчак.

Журналистка призналась, что её насторожила активность женщины в соцсетях в последние дни, к тому же она считает, что вместо реальных фото там размещаются скриншоты.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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