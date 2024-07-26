"Мы жили в Благовещенске": звезда "Холопа" раскрыла причину экстремального набора веса во время беременности

Актриса Ольга Дибцева набрала почти 30 кг во время второй беременности

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ольга Дибцева, сыгравшая в картинах "Холоп" и "Холоп-2", в личном блоге призналась, что за время беременности набрала почти 30 кг. По её словам, виной всему стал климат региона, в котором они жили вместе с мужем.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Дибцевой в Инстаграм, PDM

Она пояснила, что они три месяца проживали в Благовещенске, где за окном температура снижалась до минус 40. По этой причине беременная актриса передвигалась только от ресторана к машине и до кровати.

"Вот отсюда такой набор веса. Я не двигалась и много ела. Потом после родов пришлось всё это экстренно скидывать", — поделилась артистка.

Ольга Дибцева смогла скинуть 17 кг за четыре месяца после родов благодаря правильному питанию, спорту и аппаратным процедурам. Ей тяжело, потому что она любит вкусно поесть, но к Новому году ей необходимо скинуть ещё 15 кг.

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