Анастасия Решетова заговорила о разлуке с сыном: "До слёз"

Модель Анастасия Решетова на целый месяц рассталась с четырёхлетним сыном

Модель и блогерша Анастасия Решетова в личном блоге призналась, что на месяц расстаётся с сыном. По её словам, мальчик будет проводить время с отцом, рэпером Тимати.

Фото: youtube.com by канал Анастасия Решетова, PDM

Она пояснила, что пришла очередь рэп-исполнителя отправляться в отпуск с сыном.

"Перед разлукой, как всегда, нам с Ратиком взгрустнулось до слёз. А потом я как поняла, что теперь целый август свободного времени", — отметила блогерша.

Анастасия Решетова познакомилась с Тимати в 2014 году, а в 2019 году родила ему сына Ратмира. Возлюбленные не регистрировали отношения и разошлись, когда мальчику был всего год. Решетова признавалась, что планировала всю жизнь прожить с отцом малыша, поэтому расставание ей далось очень тяжело.

Модель обвиняют в романе с супругом Алсу, бизнесменом Яном Абрамовым. Поводом стали слова исполнительницы о том, что блогерша врёт про неприемлемость отношений с женатыми мужчинами.

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