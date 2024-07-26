"Ради веселья": 38-летняя певица Бьянка раскрыла свой роман с женатым мужчиной

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, призналась в романе с женатым мужчиной. По её словам, избранник уверял её, что развёлся с супругой.
В разговоре с журналисткой Алёной Жигаловой исполнительница отметила, что у неё всегда было табу на женатых мужчин.
"Но он оказался таким врунишкой! Он сказал, что они с женой в разводе, просто живут вместе, потому что у неё пока нет квартиры", — разоткровенничалась 38-летняя Бьянка.
Она отметила, что практически сразу его рассекретила, но продолжила общение ради веселья и новой песни.
Артистка была замужем один раз за гитаристом Романом Безруковым, с которым развелась в 2021 году по собственной инициативе.
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