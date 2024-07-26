Звезда "Дома-2" раскрыл заработки на телепроекте после откровений Алёны Водонаевой

Звезда "Дома-2" Тигран Салибеков зарабатывает 450 тысяч рублей в месяц

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда телепроекта "Дом-2" Тигран Салибеков, недавно ставший папой в четвёртый раз, в личном блоге рассказал, что зарабатывает 450 тысяч рублей в месяц в качестве зарплаты.

Фото: youtube.com by канал Дом 2 Life, PDM

Он отметил, что его такое положение дел не устраивает, однако с годами ничего не меняется.

"У меня зарплата такая же, как и была. Ничего не поменялось. Никто её не повысил, хотя очень хотелось бы. 450 тысяч как получал, так и получаю. Ничего не изменилось, к сожалению", — пожаловался мужчина.

Он поделился и тем, что ему не давали миллион рублей за рождение ребёнка на проекте — такие акции со стороны руководства уже давно в прошлом. А за денежный приз необходимо соревноваться.

Недавно бывшая участница "Дома-2" Алёна Водонаева призналась, что получала на проекте шесть тысяч долларов в месяц, поэтому смогла купить себе квартиру в Москве.

Ранее Ида Галич заговорила о свадьбе.