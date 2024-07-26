Блогерша Ида Галич сделала заявление о свадьбе

Блогерша Ида Галич заявила, что готова снова выйти замуж

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич в шоу "Женский форум" призналась, что созрела для того, чтобы вновь выйти замуж. Однако ей бы не хотелось устраивать пышное торжество.

Фото: youtube.com by канал Galich Ida, PDM

Ида Галич после развода с Аланом Басиевым, от которого родила сына Леона, долгое время утверждала, что не собирается бежать под венец. После встречи с возлюбленным, бизнесменом Олегом Ледвичем, взгляды телеведущей изменились.

"Я бы не делала прямо большую, помпезную свадьбу. Я уже там была, я всё видела. Я, может быть, вообще не делала бы свадьбу", — отметила она.

Она пояснила, что не обсуждала с возлюбленным возможную свадьбу, но с юмором отметила, что важнее всего девичник.

Ранее Мари Краймбрери вышла в свет с возлюбленным, которому дала второй шанс.