Блогерша Ида Галич сделала заявление о свадьбе

Блогерша Ида Галич в шоу "Женский форум" призналась, что созрела для того, чтобы вновь выйти замуж. Однако ей бы не хотелось устраивать пышное торжество.
Ида Галич после развода с Аланом Басиевым, от которого родила сына Леона, долгое время утверждала, что не собирается бежать под венец. После встречи с возлюбленным, бизнесменом Олегом Ледвичем, взгляды телеведущей изменились.
"Я бы не делала прямо большую, помпезную свадьбу. Я уже там была, я всё видела. Я, может быть, вообще не делала бы свадьбу", — отметила она.
Она пояснила, что не обсуждала с возлюбленным возможную свадьбу, но с юмором отметила, что важнее всего девичник.
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