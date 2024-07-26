"В ожидании чуда": беременная Мария Погребняк снялась вместе с возлюбленным, которого скрывает

Блогерша Мария Погребняк в соцсетях опубликовала кадры с фотосессии, в которой принял участие её возлюбленный, бизнесмен Игорь Головинский.
Модель не показывает лицо избранника и отмечает, что мужчина ведёт закрытый образ жизни, поэтому не хочет афишировать их отношения.
Погребняк опубликовала несколько снимков с возлюбленным и рассказала, что находится на 32 неделе беременности.
"В ожидании чуда. Нам 32 недели, мы уже 2.100 кг, 44 см", — написала блогерша.
Мария Погребняк развелась с бывшим мужем, футболистом Павлом Погребняком в сентябре прошлого года. Однако она не скрывает, что готова снова выйти замуж.
Ранее Тина Канделаки высказалась о последствиях "голой" вечеринки.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.