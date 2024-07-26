"В ожидании чуда": беременная Мария Погребняк снялась вместе с возлюбленным, которого скрывает

Мария Погребняк устроила "беременную" фотосессию вместе с женихом

Блогерша Мария Погребняк в соцсетях опубликовала кадры с фотосессии, в которой принял участие её возлюбленный, бизнесмен Игорь Головинский.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марии Погребняк в Инстаграм, PDM

Модель не показывает лицо избранника и отмечает, что мужчина ведёт закрытый образ жизни, поэтому не хочет афишировать их отношения.

Погребняк опубликовала несколько снимков с возлюбленным и рассказала, что находится на 32 неделе беременности.

"В ожидании чуда. Нам 32 недели, мы уже 2.100 кг, 44 см", — написала блогерша.

Мария Погребняк развелась с бывшим мужем, футболистом Павлом Погребняком в сентябре прошлого года. Однако она не скрывает, что готова снова выйти замуж.

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