Олимпиада-2024: Селин Дион и Леди Гага исполнят "La Vie en rose" на церемонии открытия

Селин Дион и Леди Гага выступят на открытии Олимпиады-2024 в Париже

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Селин Дион и Леди Гага приглашены на церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже, где 26 июля они вместе исполнят песню Эдит Пиаф "La Vie en rose". Обе певицы уже прибыли в Париж и провели репетицию.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Леди Гаги @ladygaga

Для Селин Дион, которая вернулась к работе после перерыва из-за синдрома мышечной скованности, были созданы все условия для комфорта и спокойствия. Она прилетела на частном самолете из Лас-Вегаса и остановилась в отеле на Елисейских полях.

За участие в церемонии Дион получит два миллиона долларов. Церемония открытия на реке Сене станет одним из самых масштабных мероприятий во Франции, ожидается, что ее будут смотреть около четырех миллиардов зрителей по всему миру.