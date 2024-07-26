"Есть границы": Тина Канделаки раскрыла последствия для артистов "голой" вечеринки

Канделаки заявила, что многие артисты "вошли не в ту дверь" на "голой" вечеринке

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в беседе с "КП" рассказала, что многие артисты "зашли не в ту дверь" во время "голой" вечеринки в декабре 2023 года.

Фото: youtube.com by канал A L E K Ó, PDM

Она рассказала, что из-за последствий скандального мероприятия телеканалу пришлось в экстренные сроки переснимать новогоднюю комедию "Иван Васильевич меняет всё". Это произошло по той причине, что в первоначальной версии киноленты снимался народный артист РФ Филипп Киркоров, столкнувшийся с "отменой".

Канделаки подчеркнула, что из-за отношения публики к ситуации, у руководства телеканала просто не было выбора — участие некоторых артистов было неуместным.

Она выразила благодарность Никите Кологривому и Сергею Лазареву, которые согласились приехать на съёмочную площадку и сняться в картине в сжатые сроки.

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