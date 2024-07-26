"Есть границы": Тина Канделаки раскрыла последствия для артистов "голой" вечеринки

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в беседе с "КП" рассказала, что многие артисты "зашли не в ту дверь" во время "голой" вечеринки в декабре 2023 года.
Она рассказала, что из-за последствий скандального мероприятия телеканалу пришлось в экстренные сроки переснимать новогоднюю комедию "Иван Васильевич меняет всё". Это произошло по той причине, что в первоначальной версии киноленты снимался народный артист РФ Филипп Киркоров, столкнувшийся с "отменой".
Канделаки подчеркнула, что из-за отношения публики к ситуации, у руководства телеканала просто не было выбора — участие некоторых артистов было неуместным.
Она выразила благодарность Никите Кологривому и Сергею Лазареву, которые согласились приехать на съёмочную площадку и сняться в картине в сжатые сроки.
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