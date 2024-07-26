"Белые ночи Санкт-Петербурга": Алсу и звезды хайпа покорили Ледовый дворец

Алсу растрогалась до слез на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга", прошедшем 17 и 18 июля в Ледовом дворце, певицу Алсу до слез растрогала песня "Мама" группы "Земляне", которую она назвала самым проникновенным моментом концерта и гимном Года семьи. Алсу присутствовала на фестивале в первый день в качестве гостя.

Фестиваль, организованный "Русской Медиагруппой", собрал талантливых исполнителей, известных своей готовностью к экспериментам. В первый день выступили популярные артисты в рамках программы "Звезды хайпа", среди которых были Ханна, Artik&Asti, Натан, Gayazovs&brothers, RASA, Amirchik, Ольга Серябкина, Олег Майами, Мот и другие. Второй день завершился лирическим мюзиклом "О музыке и о любви".