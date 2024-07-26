Большой летний концерт Олега Газманова: 55 лет на сцене и новые песни в Зеленом театре ВДНХ

Олег Газманов отмечает юбилей сольным концертом в Зеленом театре ВДНХ

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Большой летний концерт Народного и Заслуженного артиста РФ Олега Газманова пройдет 16 августа в Зеленом театре ВДНХ, став его первым сольным выступлением на этой площадке. В программе концерта будут самые популярные хиты и новые песни, приуроченные к 73-летию артиста, которое он отметил 22 июля. Это также будет последний концерт программы "55 лет на сцене".

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Олега Газманова @oleggazmanov

Олег Газманов и его группа "Эскадрон" стремятся сделать выступление незабываемым. Для Газманова ВДНХ имеет особое значение, связанное с детскими воспоминаниями и творческими мероприятиями, в которых он участвовал ранее.

Концерты на открытом воздухе отличаются особой энергетикой и более интенсивным обменом энергиями между артистом и зрителями.