"Это очень плохо": Тодоренко высказалась о выступлении оскандалившейся Глюкозы

Ведущая Регина Тодоренко призвала не устраивать травлю оскандалившейся Глюкозы

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко в беседе с VOICE прокомментировала скандал с певицей Натальей Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) в Красноярске и отметила, что пережить травлю удаётся не каждому.

Фото: youtube.com by канал Love Radio, PDM

Она отметила, что ей сложно комментировать инцидент, но ей не понаслышке знакома ситуация, когда на артиста сваливается всеобщий хейт.

"Но, наверное, каждый имеет право на ошибку. Вообще… Давайте так: когда хейтят — это ещё полбеды, а если начинается травля — это уже совсем очень плохо, очень сложно", — заявила Тодоренко, некогда неосторожно высказавшаяся на тему домашнего насилия.

Регина Тодоренко была приглашена на музыкальный фестиваль Dream Fest в Баку, на котором выступила в качестве ведущей.

Ранее адвокат Яна Абрамова рассказал о романе бизнесмена и модели Анастасии Решетовой.