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"Большая загадка": адвокат мужа Алсу заговорил про роман бизнесмена с Анастасией Решетовой

Адвокат Добровинский опроверг информацию о романе Абрамова и Решетовой

1:09
Шоу-бизнес

Звёздный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы бизнесмена Яна Абрамова в суде по делу о разводе с певицей Алсу, заявил, что у его подопечного не было романа с моделью Анастасией Решетовой.

Адвокат Добровинский опроверг информацию о романе Абрамова и Решетовой
Фото: youtube.com by канал Комсомольская Правда, PDM

В беседе с журналистами StarHit правозащитник отметил, что бизнесмен всегда был верен супруге и до сих пор испытывает к ней романтические чувства. При этом он отказался назвать причину развода пары.

"Поэтому, что побудило Алсу на это — большая загадка. Женщины очень часто разводятся из-за своих фантазий, сплетен, настроения. Я знаком с Яном много-много лет. Ни разу не видел его с другой женщиной. Мы встречались в разных местах: в клубах, ресторанах, на отдыхе, и я ни разу не слышал от него, чтобы он сказал проходящей мимо "красивая женщина"", — высказался адвокат.

Он подчеркнул, что певица Алсу проявляет "агрессивное судебное поведение", но Ян Абрамов намерен бороться за сохранение семьи.

Ранее Ани Лорак появилась на публике с возлюбленным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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