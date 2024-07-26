Ани Лорак вышла в свет с возлюбленным-испанцем, который живёт на Ибице

Певица Ани Лорак появилась на музыкальном фестивале в Баку Dream Fest в компании с возлюбленным Исааком Виджраку. Мужчина поддерживал избранницу перед её выступлением.
Исполнительница опубликовала в личном блоге кадры, сделанные за кулисами.
Ани Лорак и Исаак Виджраку познакомились в Греции, когда мужчина пригласил исполнительницу на свои тренинги. Роман между ними закрутился во время ретрита. Известно, что Виджраку проживает на Ибице. Он был женат до знакомства с певицей — у него есть сын и дочь.
У артистки есть 13-летняя дочь София от гражданина Турции Марата Налчаджиоглу, с которым певица развелась после 10 брака из-за его измен.
Ранее стало известно, что певица Алсу улетела из России на фоне бракоразводного процесса.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.