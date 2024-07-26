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Ани Лорак вышла в свет с возлюбленным-испанцем, который живёт на Ибице

Певица Ани Лорак посетила фестиваль в Баку с возлюбленным-испанцем

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Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак появилась на музыкальном фестивале в Баку Dream Fest в компании с возлюбленным Исааком Виджраку. Мужчина поддерживал избранницу перед её выступлением.

Певица Ани Лорак посетила фестиваль в Баку с возлюбленным-испанцем
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ани Лорак в Инстаграм, PDM

Исполнительница опубликовала в личном блоге кадры, сделанные за кулисами.

Ани Лорак и Исаак Виджраку познакомились в Греции, когда мужчина пригласил исполнительницу на свои тренинги. Роман между ними закрутился во время ретрита. Известно, что Виджраку проживает на Ибице. Он был женат до знакомства с певицей — у него есть сын и дочь.

У артистки есть 13-летняя дочь София от гражданина Турции Марата Налчаджиоглу, с которым певица развелась после 10 брака из-за его измен.

Ранее стало известно, что певица Алсу улетела из России на фоне бракоразводного процесса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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