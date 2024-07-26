Алсу покинула Россию с ребёнком на фоне бракоразводного процесса

Певица Алсу на фоне развода улетела в Париж на Олимпиаду с одним из детей

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу улетела на Олимпиаду в Париж с одним из своих детей на фоне бракоразводного процесса с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

Адвокат предпринимателя Александр Добровинский отметил, что мужчина хочет попытаться сохранить брак. Однако если ему этого не удастся, то содержать своих детей он будет "по-королевски".

Ян Абрамов изначально предложил исполнительнице 2,5 млрд за отказ от раздела имущества, но она не согласилась. Правозащитник уверен, что любое решение суда будет менее выгодным для Алсу и детей.

Супруги прожили в браке 18 лет, у них трое общих детей — дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

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