Алсу покинула Россию с ребёнком на фоне бракоразводного процесса

Певица Алсу улетела на Олимпиаду в Париж с одним из своих детей на фоне бракоразводного процесса с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Адвокат предпринимателя Александр Добровинский отметил, что мужчина хочет попытаться сохранить брак. Однако если ему этого не удастся, то содержать своих детей он будет "по-королевски".
Ян Абрамов изначально предложил исполнительнице 2,5 млрд за отказ от раздела имущества, но она не согласилась. Правозащитник уверен, что любое решение суда будет менее выгодным для Алсу и детей.
Супруги прожили в браке 18 лет, у них трое общих детей — дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.
Ранее стало известно, что дочь Анастасии Волочковой закрутила новый роман.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.