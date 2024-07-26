Певец Андрей Губин раскрыл причину отъезда в Египет

Певец Андрей Губин, улетевший в Египет в курортный город Дахаб, в беседе с Woman.ru опроверг слухи о побеге из России.
Исполнитель пояснил, что отправился в другую страну, чтобы улучшить здоровье.
"Это не побег из России, а плановое мероприятие", — признался музыкант.
По словам Губина, он занимается плаванием и делает физические процедуры для улучшения самочувствия. Он не стал скрывать, что полон оптимизма.
Андрей Губин признался, что пока не знает точную дату возвращения в Россию, так как всё зависит от цены на билеты и состояния здоровья.
Ранее стало известно о возможном концерте Аллы Пугачёвой в Москве до конца года.
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