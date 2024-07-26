"Делает всё, чтобы простили": 75-летняя Алла Пугачёва собирается в Россию

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Певица Алла Пугачёва может до конца года выступить в России с концертом

1:05
Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва в скором времени может посетить Россию и дать концерт в Москве. Такое заявление сделал продюсер Сергей Дворцов в беседе с Life.ru.

Певица Алла Пугачёва может до конца года выступить в России с концертом
Фото: youtube.com by канал Николай Асланов, PDM

Мужчина отметил, что переехавшая в Юрмалу артистка сейчас делает всё для возможного прощения со стороны соотечественников.

"Я думаю, что она продолжит частично гастролировать по Европе с тем концертом, который она отыграла в 75-летие, но это будет, скорее всего, осенью, потому что у неё какие-то есть сейчас намётки именно с Россией. Я так понимаю, если она сюда приедет, возможно, и она в Москве в конце этого года выступит, потому что она сейчас делает все, чтобы её простили", — отметил продюсер.

Сергей Дворцов рассказал также, что у юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) начались проблемы с алкоголем на фоне снижающих гонораров в Европе.

Ранее стало известно, что супруг Алсу не намерен разводиться с певицей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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