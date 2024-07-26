Адвокат Яна Абрамова раскрыл желание бизнесмена в бракоразводном процессе с Алсу

Звёздный адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы бизнесмена Яна Абрамова, заявил о желании его подопечного сохранить семью с певицей Алсу. Об этом пишет StarHit.
Исполнительница подала на развод в мае 2024 года, а чуть позднее подтвердила слухи о неверности супруга и его интимной связи с моделью Анастасией Решетовой. Артистка призналась, что после развода намерена вернуться на сцену.
Однако, по информации правозащитника предпринимателя, Ян Абрамов разводиться не желает и намерен сохранить семью ради троих детей.
"Сегодня разговор идёт о том, что у нас период примирения в бракоразводном процессе. Но, к сожалению, Алсу подала в Савеловский суд на раздел имущества. Посмотрим, что из этого получится, но хочется сохранить брак Яну", — высказался адвокат Александр Добровинский.
По его словам, наследники пары тяжело восприняли новость о расставании родителей, поэтому бизнесмен желает уговорить супругу отказаться от развода.
Ранее стало известно, что Алсу хочет забрать дорогостоящую квартиру в столице после развода.
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