Адвокат Яна Абрамова раскрыл желание бизнесмена в бракоразводном процессе с Алсу

Адвокат Яна Абрамова сообщил о желании бизнесмена сохранить с семью с Алсу

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёздный адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы бизнесмена Яна Абрамова, заявил о желании его подопечного сохранить семью с певицей Алсу. Об этом пишет StarHit.

Фото: youtube.com by канал Психолог Вероника Степанова, PDM

Исполнительница подала на развод в мае 2024 года, а чуть позднее подтвердила слухи о неверности супруга и его интимной связи с моделью Анастасией Решетовой. Артистка призналась, что после развода намерена вернуться на сцену.

Однако, по информации правозащитника предпринимателя, Ян Абрамов разводиться не желает и намерен сохранить семью ради троих детей.

"Сегодня разговор идёт о том, что у нас период примирения в бракоразводном процессе. Но, к сожалению, Алсу подала в Савеловский суд на раздел имущества. Посмотрим, что из этого получится, но хочется сохранить брак Яну", — высказался адвокат Александр Добровинский.

По его словам, наследники пары тяжело восприняли новость о расставании родителей, поэтому бизнесмен желает уговорить супругу отказаться от развода.

Ранее стало известно, что Алсу хочет забрать дорогостоящую квартиру в столице после развода.