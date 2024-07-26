Стало известно, почему Алсу отказалась от 2,5 млрд рублей от мужа и подала иск на раздел имущества

Певица Алсу хочет забрать квартиру в небоскрёбе Триумф-палас, стоимостью 300 млн, после развода с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Исполнительница подала на развод в конце мая 2024 года, а в июле обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. Таким образом, артистка рассчитывает забрать квартиру в московском небоскрёбе.
Сообщается, что супруги за годы совместной жизни приобрели апартаменты на Ленинградском шоссе, особняк на Рублёвке, коттедж в Крыму с личным пляжем и квартиру в Лондоне.
Ян Абрамов предлагал супруге 2,5 млрд рублей за отказ делить имущество, однако певица его предложение не приняла.
В настоящее время интересы бизнесмена в суде представляет известный звёздный адвокат Александр Добровинский.
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