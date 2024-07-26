Неожиданный визит: Рита Дакота прилетела на фестиваль в Баку и вышла в платье, скрывающем руки

Певица Рита Дакота, которая вместе с семьёй переехала жить в США, а теперь на Бали, появилась на музыкальном фестивале Dream Fest в Баку. Сообщается, что она не собирается выступать на сцене, а присутствует в качестве гостьи.
Рита Дакота давно дружит с организатором мероприятия, певцом Эмином Агаларовым, поэтому согласилась посетить устроенный праздник.
Певица появилась на красной ковровой дорожке в платье песочного оттенка, которое полностью закрыло её руки. Кадры с артисткой опубликовал Telegram-канал StarHit.ru.
Как пишут СМИ, Рита Дакота улетела из России после того, как ей начали отменять концерты по непонятным причинам.
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