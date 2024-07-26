Актер Бурунов выразил свою любовь ко всем мультперсонажам, над которыми он работал

Сергей Бурунов о своих любимых озвученных мультперсонажах: Реми, Дракула и Грю

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр, пародист и телеведущий Сергей Бурунов в разговоре с Пятым каналом назвал любимых персонажей, которых он озвучивал. Артист признался, что любит всех героев мультфильмов, над которыми работал.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Сергея Бурунова @sergeyburunovofficial

Среди самых запоминающихся и самых любимых персонажей Бурунов выделил Реми из "Рататуя", Дракулу из "Монстры на каникулах" и Грю из "Гадкий я". Озвучка этих персонажей принесла очень много удовольствия.