Актер Бурунов выразил свою любовь ко всем мультперсонажам, над которыми он работал

Российский актёр, пародист и телеведущий Сергей Бурунов в разговоре с Пятым каналом назвал любимых персонажей, которых он озвучивал. Артист признался, что любит всех героев мультфильмов, над которыми работал.
Среди самых запоминающихся и самых любимых персонажей Бурунов выделил Реми из "Рататуя", Дракулу из "Монстры на каникулах" и Грю из "Гадкий я". Озвучка этих персонажей принесла очень много удовольствия.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.