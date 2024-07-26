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Алена Шишкова о своей связи с Павлом Дуровым: мы не были готовы к отношениям

Ксения Собчак похвалила фото предполагаемой жены Павла Дурова

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Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак похвалила фото предполагаемой жены Павла Дурова в частном самолете и высказала мнение о ней в Telegram-канале. Согласно её сообщению, предполагаемая мать детей Павла Дурова является миловидной брюнеткой, которая не похожа на моделей, которые ранее ассоциировались с Дуровым.

Ксения Собчак похвалила фото предполагаемой жены Павла Дурова
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

В марте бывшая возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова, рассказала о своих отношениях с Павлом Дуровым. Она призналась, что у них были намеки на взаимную симпатию, но это не переросло в серьезные отношения. Шишкова объяснила, что в тот период она не была готова к отношениям, предполагая, что Дуров тоже. Она подчеркнула, что они оба являются закрытыми людьми.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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