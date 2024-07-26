Дочь Владимира Сычёва удивила съёмочную группу фильма "В потоке трёх стихий"

Дочь Владимира Сычёва дебютировала в кино

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Москве состоялась премьера нового кинофильма, в котором одну из ролей сыграла 12-летняя дочь актера Владимира Сычева, Мария.

Фото: commons.wikimedia.org by Spisz, CC BY-SA 4.0

Для Марии это был дебют в кино, и она произвела впечатление на членов съемочной группы своим трудолюбием и актерским талантом.

На красной дорожке фильма "В потоке трех стихий" Мария появилась вместе с родителями и старшей сестрой. Из-за повышенного внимания девочка старалась держаться рядом с отцом.

Владимир Сычев также высоко оценил игру дочери, подчеркнув, что она дебютировала достойно. Актер признался, что переживал во время просмотра фильма, но после второго просмотра остался доволен игрой дочери. Владимир отметил, что члены съемочной группы также хвалили Марию, и он гордится своей дочкой, сообщает "Московский Комсомолец".

Старшая дочь Сычева, Анна, также попробовала себя в кино, и актер не отговаривает своих дочерей от карьеры в кинематографе, обещая всячески поддерживать их в этом начинании.