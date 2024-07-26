Анна Калашникова вышла в свет с синяками на теле: общественность обвинила возлюбленного

Анна Калашникова объяснила появление синяков на теле

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса и любительница светских мероприятий Анна Калашникова привлекла внимание журналистов на одном из событий, появившись с заметными синяками на теле.

Фото: commons.wikimedia.org by Red fish news, CC BY-SA 4.0

Корреспонденты "МК" отметили наличие синяков на руках и спине актрисы, а в тусовке поползли слухи, что её избил возлюбленный. Анна опровергла эти слухи, объяснив, что синяки появились из-за гастролей в Абхазии, где она повредила кожу новым дорогим платьем.

Кроме того, Калашникова рассказала, что после гастролей в Абхазии она переехала в Сочи и подхватила ротавирусную инфекцию. Болезнь сопровождалась высокой температурой, тошнотой и рвотой. Анна вынуждена была принимать меры, чтобы продолжать работать, и хоть таблетки помогли ей справиться с симптомами за два дня, слабость еще осталась.