Клава Кока против "уколов красоты": певица рассказала о фотошопе своих снимков в соцсетях

Клава Кока отметила 28-летие и высказалась против "уколов красоты"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно известной молодой певице Клаве Коке исполнилось 28 лет, и в честь этого она устроила фотосессию в свадебном платье, дав интервью фотографу Дмитрию Ермузевичу.

Фото: Openverse by Okras, CC BY-SA 4.0

В преддверии своего дня рождения Кока заявила, что против "уколов красоты" и хочет стареть естественно, хотя не исключает, что ее мнение может измениться через несколько лет. Она подчеркнула, что не боится старения и считает, что женщина может быть красивой в любом возрасте.

Тем не менее, она призналась, что редактирует все фотографии перед их публикацией в социальных сетях, так как не доверяет обработку снимков даже своей команде, которая работает с ней больше года.