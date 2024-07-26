Клава Кока против "уколов красоты": певица рассказала о фотошопе своих снимков в соцсетях

Недавно известной молодой певице Клаве Коке исполнилось 28 лет, и в честь этого она устроила фотосессию в свадебном платье, дав интервью фотографу Дмитрию Ермузевичу.
В преддверии своего дня рождения Кока заявила, что против "уколов красоты" и хочет стареть естественно, хотя не исключает, что ее мнение может измениться через несколько лет. Она подчеркнула, что не боится старения и считает, что женщина может быть красивой в любом возрасте.
Тем не менее, она призналась, что редактирует все фотографии перед их публикацией в социальных сетях, так как не доверяет обработку снимков даже своей команде, которая работает с ней больше года.
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