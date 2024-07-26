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Продюсер раскрыл тайну шоу-бизнеса: как один хит может изменить карьеру

Бабичев рассказал о трудностях сохранения популярности в шоу-бизнесе

0:50
Шоу-бизнес

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев рассказал о том, что для сохранения популярности в шоу-бизнесе необходимо создавать хиты.

Бабичев рассказал о трудностях сохранения популярности в шоу-бизнесе
Фото: Вконтакте by Avelina Gardner, PDM

Он отметил, что артисты постоянно находятся в поиске той песни, которая поможет им продвинуться по карьерной лестнице. По мнению Бабичева, сложно не только добиться популярности, но и удержать её.

Продюсер привел в пример дуэт "Чай вдвоем" и отметил, что после распада Стас Костюшкин стал более востребованным благодаря вирусным хитам, в то время как Денис Клявер добился успеха лишь на десятом году сольной карьеры, сообщает NEWS.ru.

Бабичев заключил, что шоу-бизнес является одной из самых непредсказуемых и несправедливых сфер, где можно как достичь успеха, так и потерять всё.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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