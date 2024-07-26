Валя Карнавал разоблачила своих бывших в новом скандальном видео

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Валя Карнавал рассказала о своих прошлых отношениях

0:58
Шоу-бизнес

Звезда соцсетей Валя Карнавал, известная своей роковой внешностью, за короткое время своей популярности успела разрушить сердца нескольких известных парней.

Валя Карнавал рассказала о своих прошлых отношениях
Фото: YouTube by Страна FM, CC BY 3.0

В одном из недавних интервью она рассказала о своих отношениях с тиктокером Егором Шипом, блогером Сашей Стоуном и рэпером Егором Кридом.

Валя призналась, что со всеми ей было хорошо, но по неизвестным причинам она внезапно разрывала отношения, что вызывало недоумение у её возлюбленных.

После интервью интернет-сообщество активно обсуждало её поступки. Валя решила поддержать интерес к теме и сняла видео, в котором, одетая в черную футболку с вырезом на спине.

"Это не ты от меня уходишь, это я от тебя ухожу. Тебе ясно? Козел!", — заявила Карнавал.

В конце ролика она счастливо танцевала под песню группы SEREBRO "Отпусти меня".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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