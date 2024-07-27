Лера Кудрявцева рассказала, как спасала малыша, мать которого погибла в ДТП

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что стала свидетельницей ДТП со смертельным исходом.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" поведала, что однажды увидела жуткое ДТП, когда ехала по Ярославскому шоссе.
"На моих глазах лоб в лоб столкнулись две машины. Всмятку. В одной была семья мама — папа — ребёнок годика 3. Мама — папа погибли сразу", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Она рассказала, что малыша дали ей в руки. Ребёнок, по её словам, был в крови, а его рот был наполнен битым стеклом.
"Он кричал от боли, шока, а я рыдала и аккуратно это грёбаное стекло доставала, как могла", — вспомнила жуткий случай из своей жизни Кудрявцева.
Ранее Леру Кудрявцеву впечатлили детские сады в Китае.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.