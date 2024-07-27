Лера Кудрявцева рассказала, как спасала малыша, мать которого погибла в ДТП

Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось спасать младенца в ДТП

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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что стала свидетельницей ДТП со смертельным исходом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ведущая шоу "Секрет на миллион" поведала, что однажды увидела жуткое ДТП, когда ехала по Ярославскому шоссе.

"На моих глазах лоб в лоб столкнулись две машины. Всмятку. В одной была семья мама — папа — ребёнок годика 3. Мама — папа погибли сразу", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Она рассказала, что малыша дали ей в руки. Ребёнок, по её словам, был в крови, а его рот был наполнен битым стеклом.

"Он кричал от боли, шока, а я рыдала и аккуратно это грёбаное стекло доставала, как могла", — вспомнила жуткий случай из своей жизни Кудрявцева.

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