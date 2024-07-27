Чулпан Хаматова едет на Венецианский кинофестиваль, где представит фильм о русских эмигрантах

Актриса Чулпан Хаматова снялась в фильме, который стал участником Венецианского кинофестиваля.
Чулпан Хаматова отправляется на Венецианский кинофестиваль. Актриса будет представлять кинокартину греческого режиссёра Александроса Авранаса "Тихая жизнь".
Картина снята в жанре тяжёлой социальной драмы. По сюжету семья из России уезжают в Швецию, где планируют остаться жить, но местное руководство отказывает им в предоставлении политического убежища.
Ранее Ольга Шукшина похвалила Чулпан Хаматову после новости об увольнении актрисы из Нового Рижского театра.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.