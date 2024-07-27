Чулпан Хаматова едет на Венецианский кинофестиваль, где представит фильм о русских эмигрантах

Чулпан Хаматова станет участницей Венецианского кинофестиваля

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова снялась в фильме, который стал участником Венецианского кинофестиваля.

Фото: https://vk.com/club3427685 by ВК-аккаунт Чулпан Хаматовой is licensed under public doman

Чулпан Хаматова отправляется на Венецианский кинофестиваль. Актриса будет представлять кинокартину греческого режиссёра Александроса Авранаса "Тихая жизнь".

Картина снята в жанре тяжёлой социальной драмы. По сюжету семья из России уезжают в Швецию, где планируют остаться жить, но местное руководство отказывает им в предоставлении политического убежища.

Ранее Ольга Шукшина похвалила Чулпан Хаматову после новости об увольнении актрисы из Нового Рижского театра.