Зепюр Брутян показала счастливого отца Павла Прилучного с тремя детьми на Мальдивах

Зепюр Брутян продолжает делиться с подписчиками милым курортным контентом с Мальдивских островов.
Зепюр Брутян опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото, на котором запечатлён Павел Прилучный с тремя детьми. Звезда сериала "Мажор" играет с наследниками в бассейне.
На кадре запечатлены сын Тимофей, дочка Мия от актрисы Агаты Муцениеце и годовалый сын Микаэль от нового брака актёра.
"Не нарушаем традицию: каждый год в июле всей семьёй в отпуск полным составом", — написала Зепюр под кадрами.
Ранее сообщалось, что Павел устроил своим детям от Агаты Муцениеце незабываемый отдых в райском месте.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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