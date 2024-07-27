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Зепюр Брутян показала счастливого отца Павла Прилучного с тремя детьми на Мальдивах

Павел Прилучный весело проводит время с тремя детьми на Мальдивах

0:52
Шоу-бизнес

Зепюр Брутян продолжает делиться с подписчиками милым курортным контентом с Мальдивских островов.

Павел Прилучный весело проводит время с тремя детьми на Мальдивах
Фото: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman

Зепюр Брутян опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото, на котором запечатлён Павел Прилучный с тремя детьми. Звезда сериала "Мажор" играет с наследниками в бассейне.

На кадре запечатлены сын Тимофей, дочка Мия от актрисы Агаты Муцениеце и годовалый сын Микаэль от нового брака актёра.

"Не нарушаем традицию: каждый год в июле всей семьёй в отпуск полным составом", — написала Зепюр под кадрами.

Ранее сообщалось, что Павел устроил своим детям от Агаты Муцениеце незабываемый отдых в райском месте.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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